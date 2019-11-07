В аеропорту Амстердама пілот випадково активував сигнал про викрадення літака

В амстердамському аеропорту Схіпхол пілот літака авіакомпанії Air Europa випадково активував сигнал про викрадення машини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

На борту літака, який мав летіти до Мадрида, перебували 27 пасажирів, коли пілот випадково повідомив про викрадення. Це сталося близько 18.45.

Двома годинами пізніше надійшло підтвердження, що ситуація нормалізувалася.

"Фальшива тривога. На рейсі Амстердам Мадрид цього вечора помилково було активоване попередження, яке запускає в аеропорту протоколи на випадок викрадення літака. Нічого не трапилося, всі пасажири в безпеці і чекають на виліт. Ми приносимо свої вибачення" - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

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Зазначається, що сигнал про викрадення не являє собою фізичну кнопку у кабіні пілота, а код, який має ввести член екіпажу.

Зазначається, що повітряний трафік в аеропорту Схіпхол зазнав значних змін через інцидент. Чимало вильотів були відкладені, однак жодного рейсу не скасували.

Літак до Мадрида, про викрадення якого випадково повідомив пілот, вилетів з Амстердама о 22.50.