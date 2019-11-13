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Португалія підніме мінімальну зарплату, досі найнижчу в Західній Європі

Середа, 13 листопада 2019, 15:26

Португальський соціалістичний уряд меншості 13 листопада представив пропозицію про підвищення з наступного року мінімальної місячної заробітної плати майже на 6% - до 635 євро, що залишить її найнижчою у Західній Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Антоніо Коста, починаючи минулого місяця свій другий термін на посаді, пообіцяв підняти місячну мінімальну заробітну плату на 25% до 750 євро до 2023 року.

"Підвищення співпало зі значною динамікою в економіці та на ринку праці", - заявив він.

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У період 2015-2019 років, у ході якого правили соціалісти, мінімальна заробітна плата зросла на 14%, з 505 до 600 євро. Це набагато нижче, ніж, наприклад, 1050 євро у сусідній Іспанії.

Уряд визнав, що Португалія "залишається однією з країн з найвищими рівнями нерівності в доходах в Європейському Союзі".

Найбільша профспілка працівників в Португалії CTGP заявила, що підвищення до 635 євро є "недостатнім", стверджуючи, що країна зараз "в змозі піти набагато далі".

Кожен п’ятий працівник Португалії отримує мінімальну заробітну плату.

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