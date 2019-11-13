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Португалия поднимет минимальную зарплату, оставив ее самой низкой в Западной Европе

Среда, 13 ноября 2019, 15:26

Португальское социалистическое правительство меньшинства 13 ноября представило предложение о повышении со следующего года минимальной месячной заработной платы почти на 6% - до 635 евро, что оставит ее самой низкой в Западной Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Антонио Коста, начиная в прошлом месяце свой второй срок на посту, пообещал поднять месячную минимальную заработную плату на 25% (до 750 евро) до 2023 года.

"Повышение совпало со значительной динамикой в экономике и на рынке труда", - заявил он.

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В период 2015-2019 годов, в ходе которого правили социалисты, минимальная заработная плата выросла на 14%, с 505 до 600 евро. Это намного ниже, чем, например, 1050 евро в соседней Испании.

Правительство признало, что Португалия "остается одной из стран с самыми высокими уровнями неравенства в доходах в Европейском Союзе".

Наибольший профсоюз работников в Португалии CTGP заявил, что повышение до 635 евро является "недостаточным", утверждая, что страна сейчас "в состоянии пойти гораздо дальше".

Каждый пятый работник Португалии получает минимальную заработную плату.

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