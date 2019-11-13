Експорт зброї з Німеччини досяг рекордного рівня

Уряд Німеччини за перші 10 місяців поточного року схвалив експорт озброєнь на 7,42 млрд євро — майже стільки ж, скільки за весь рекордний 2015 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutche Welle.

2015 року Берлін дозволив поставити за кордон предмети військового призначення на 7,86 млрд євро.

Міністерство економіки Німеччини у відповідь на запит депутата Бундестагу від Лівої партії Севім Дагделен повідомило, що з 1 січня по 31 жовтня уряд видав 268 індивідуальних дозволів на експорт озброєнь на суму 2,33 млрд євро і 9590 дозволів на продаж іншої військової техніки на суму 5,09 млрд євро. Відхилено були лише 56 запитів на суму 15,7 млн ​​євро.

Для порівняння — за весь попередній рік Німеччина санкціонувала продаж зброї лише на 4,8 млрд євро.

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Дагделен звинуватила уряд в тому, що він без розбору підтверджує відповідні заявки. Вона зажадала законодавчо заборонити експорт озброєнь з Німеччини.

Нагадаємо, у Німеччині висловлюють стурбованість з приводу поставки озброєнь країнам, які беруть участь у війні в Ємені.

Сьогодні у Німеччині діють обмеження на експорт озброєнь до Саудівської Аравії.