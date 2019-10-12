Німеччина призупиняє експорт озброєнь до Туреччини через наступ у Сирії

Уряд Німеччини призупиняє поставки озброєння Туреччині на тлі військової операції Анкари на півночі Сирії.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"На тлі турецької військової наступальної операції в північно-східній Сирії федеральний уряд не видаватиме нових дозволів на поставки всіх військових товарів, які Туреччина могла б використовувати в Сирії", - сказав міністр.

За словами міністра, з 2016 року Німеччиною ввела дуже обмежувальну лінію для експорту зброї Анкарі, особливо після турецького військового наступу в північному сирійському регіоні Афрін.

У 2018 році Німеччина поставила Туреччині зброї на 242,8 мільйона євро, що становить майже третину всього німецького військового експорту зброї (770,8 мільйона євро).

За перші чотири місяці цього року Анкара отримала від Німеччини бойову зброю на 184,1 мільйона євро.

У суботу підтримувані Туреччиною сирійські повстанці захопили центр сирійського прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Туреччина каже, що мета її нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язки з повстанцями в Туреччині. США погрожують Анкарі наслідками за цю операцію.

Туреччина заявляє, що має на меті створити на "звільненій" частині Сирії "безпечну зону", куди вона зможе перемістити багатьох із 3,6 мільйона сирійських біженців, які зараз перебувають на її території.