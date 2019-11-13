Генсек НАТО став дипломатом року за версією Foreign Policy

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав нагороду "Дипломат року" від американського журналу Foreign Policy. Як повідомили у пресслужбі Альянсу, церемонія вручення відбулася у Вашингтоні 12 листопада, пише "Європейська правда". Фото пресслужби НАТО Приймаючи нагороду від головного редактора видання Джонатана Теппермана, Столтенберг говорив про позитиви "невтомної трансатлантичної дипломатії, підкріпленої надійним трансатлантичним захистом". Столтенберг назвав НАТО "унікальним дипломатичним мультиплікатором сили". "Коли 29 країн говорять одноголосно, їх голос сильніший, ніж будь-чий у світі", - зауважив генсек Альянсу. Читайте інтерв’ю генсека "Європейській правді": "Єнс Столтенберг: Ми вже дійшли згоди, що Україна стане членом НАТО".

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