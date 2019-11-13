Генсек НАТО стал дипломатом года по версии Foreign Policy
Среда, 13 ноября 2019, 17:13
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил награду "Дипломат года" от американского журнала Foreign Policy.
Как сообщили в пресс-службе Альянса, церемония вручения состоялась в Вашингтоне 12 ноября, пишет "Европейская правда".
Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах "неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой".
Столтенберг назвал НАТО "уникальным дипломатическим мультипликатором силы".
"Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире", - отметил генсек Альянса.
Читайте интервью генсека "Европейской правде": "Йенс Столтенберг: Мы уже договорились, что Украина станет членом НАТО".
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