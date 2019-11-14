Угорський кандидат в Єврокомісію обіцяє максимально залучити Україну до програм ЄС

Кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї працюватиме над посиленням співпраці ЄС та України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Варгеї сказав на слуханнях у Комітеті Європарламенту із закордонних справ.

"Повна інтеграція України в Євросоюз – це те, про що Україна має подати запит. Ми зі своєї сторони також маємо про це думати. Поки що ми не пропонували Україні таку можливість. Але що ми можемо зробити в цьому контексті, окремо від прискорення імплементації Угоди про асоціацію, - це допомогти їм створити міцну ринкову економіку, яка приваблюватиме іноземних інвесторів, яка створюватиме економічне зростання і робочі місця і яка зміцнить країну", - сказав Варгеї.

Він додав, що для нього буде пріоритетом максимальне залучення України та інших країн "Східного партнерства" до програм Євросоюзу.

"І я маю намір зробити все можливе, щоб інтегрувати їх у стільки європейських програм, скільки це можливо. Особливо коли йдеться про розвиток інфраструктури або нові інвестиції", - додав він.

У разі затвердження Європарламентом Варгеї повинен обійняти пост єврокомісара з питань політики сусідства і розширення і відповідатиме в тому числі за стосунки з Україною.

Наступний президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн доручила Варгеї у межах його повноважень, серед іншого, підтримувати українські реформи.