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Австрійський міністр пояснив, чому екстрадиція Фірташа затягується

Четвер, 14 листопада 2019, 11:54

Адвокати українського олігарха Дмитра Фірташа затягують його екстрадицію до США.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це заявив міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александр Шалленберг на пресконференції у Києві. 

Шалленберг зазначив, що "з австрійської сторони" зволікань з екстрадицією немає.

"Міністерство юстиції вже прийняло відповідну постанову про екстрадицію пана Фірташа, але Фірташ та його адвокати відповідно затягують цей процес, вони наполягають на перегляді справи", - сказав Шалленберг.

Він додав, що має завершитися судовий перегляд справи.

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"Коли наші відповідні силові структури отримають рішення суду, тоді буде прийнято рішення про екстрадицію", - заявив Шалленберг.

Як відомо, у Сполучених Штатах українського олігарха Фірташа звинувачують у виплаті хабарів банкам США за проєкт з видобутку титану в Індії. Фірташ це заперечує. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

У зв’язку з запитом США на екстрадицію він змушений перебувати у Відні з березня 2014 року. Після короткочасного утримання під вартою Фірташ вийшов під заставу у 125 мільйонів євро.

У 2017 році Вищий земельний суд Відня вирішив, що екстрадиція Фірташа до США є допустимою.

У липні 2019 року міністр юстиції Австрії дав дозвіл на екстрадицію Фірташа до США. Проте адвокати подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію, тому видачу Фірташа було відтерміновано.

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