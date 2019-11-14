Австрийский министр объяснил, почему экстрадиция Фирташа затягивается

Адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа затягивают его экстрадицию в США.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг на пресс-конференции в Киеве.

Шалленберг отметил, что "с австрийской стороны" проволочек с экстрадицией нет.

"Министерство юстиции уже приняло соответствующее постановление об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты затягивают этот процесс, они настаивают на пересмотре дела", - сказал Шалленберг.

Он добавил, что должен завершиться судебный пересмотр дела.

"Когда наши соответствующие силовые структуры получат решение суда, тогда будет принято решение об экстрадиции", - заявил Шалленберг.

Как известно, в Соединенных Штатах украинского олигарха Фирташа обвиняют в выплате взяток банкам США за проект по добыче титана в Индии. Фирташ это отрицает. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В связи с запросом США на экстрадицию он вынужден находиться в Вене с марта 2014 года. После кратковременного содержания под стражей Фирташ вышел под залог в 125 млн евро.

В 2017 году Высший земельный суд Вены решил, что экстрадиция Фирташа в США допустима.

В июле 2019-го министр юстиции Австрии дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США. Однако адвокаты подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции, поэтому выдачу Фирташа отложили.