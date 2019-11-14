Британія не подасть кандидатуру в нову Єврокомісію до виборів 12 грудня

Посол Великої Британії в ЄС Тім Барроу офіційним листом повідомив Європейську комісію, що британський уряд не подасть кандидатуру єврокомісара до виборів 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Лідери ЄС неодноразово просили Британію вибрати кандидата і зробили це умовою надання продовження Brexit до 31 січня 2020 року. Але в офіційному керівництві із загальних виборів від уряду Британії говориться, що уряд не повинен висувати кандидатів на високі міжнародні пости, в тому числі в європейські інститути, в період виборів.

Британське рішення не висувати кандидата, незважаючи на неодноразові прохання Брюсселя, не виключає можливість подальшої відстрочки початку роботи нової Європейської комісії.

Обраний президент Комісії Урсула фон дер Ляєн і її нова Колегія уповноважених повинні були вступити на посаду 1 листопада, але дата початку їх роботи була відкладена після того, як Європарламент відхилив трьох кандидатів в комісари.

Тепер команда фон дер Ляєн сподівається почати роботу 1 грудня, припускаючи, що слухання із підтвердження нових кандидатів від Угорщини, Румунії та Франції завершаться позитивно.

Юристи ЄС зараз аналізують можливі наслідки відмови Британії висувати свого кандидата, з тим щоб уникнути подальших затримок.

"До сих пір не було ніяких сигналів про те, що британці призначать іншого комісара під час поточної виборчої кампанії. Однак ми очікуємо, що в результаті цього призначення комісії не буде відкладено", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.