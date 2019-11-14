Британия не подаст кандидатуру в новую Еврокомиссию до выборов 12 декабря

Посол Великобритании в ЕС Тим Барроу официальным письмом уведомил Европейскую комиссию, что британское правительство не подаст кандидатуру еврокомиссара до выборов 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Лидеры ЕС неоднократно просили Великобританию выбрать кандидата и сделали это условием предоставления отсрочки Brexit до 31 января 2020 года. Но в официальном руководстве по всеобщим выборам от правительства Великобритании говорится, что правительство не должно выдвигать кандидатов на высокие международные посты, в том числе в европейские институты, в период выборов.

Британское решение не выдвигать кандидата, несмотря на неоднократные просьбы Брюсселя, не исключает возможность дальнейшей отсрочки начала работы новой Европейской комиссии.

Избранный президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее новая Коллегия уполномоченных должны были вступить в должность 1 ноября, но дата начала их работы была отложена после того, как Европарламент отклонил трех кандидатов в комиссары.

Теперь команда фон дер Ляйен надеется начать работу 1 декабря, предполагая, что слушания по подтверждению новых кандидатов от Венгрии, Румынии и Франции завершатся положительно.

Юристы ЕС сейчас анализируют возможные последствия отказа Британии выдвигать своего кандидата, чтобы избежать дальнейших задержек.

"До сих пор не было никаких сигналов о том, что британцы назначат другого комиссара при текущей избирательной кампании. Однако мы ожидаем, что в результате этого назначения комиссии не будет отложено", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.