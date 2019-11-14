Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Венеції оголосили надзвичайний стан

За рік три держави змінили свої голоси по українській резолюції щодо Криму в ООН

Комітет ООН схвалив проєкт резолюції про захист прав людини в Криму

У Німеччині викрили мережу нелегального працевлаштування українців






За рік три держави змінили свої голоси по українській резолюції щодо Криму в ООН

Четвер, 14 листопада 2019, 20:22

За останній рік три світові держави змінили свої голоси щодо української резолюції про захист прав людини в Криму, яку в четвер схвалив Третій комітет Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Торік проєкт резолюції схвалили 67 голосами "за", 26 держав виступили "проти". Сьогодні ж голосів "проти" поменшало. Кількість "за" залишилася незмінною, а ось відхилили документ 23 країни. Зі списку противників зникли Узбекистан, Болівія і ПАР.

Нагадаємо, у четвер Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. Резолюція, серед іншого,  містить застереження про те, що отримання території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним.

Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її в грудні.

Детальніше про зміст резолюції читайте у матеріалі заступника глави МЗС України: "Боротьба за Крим триває: що планує робити Україна для окупованого півострова".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Крим ООН
powered by lun.ua