За рік три держави змінили свої голоси по українській резолюції щодо Криму в ООН

За останній рік три світові держави змінили свої голоси щодо української резолюції про захист прав людини в Криму, яку в четвер схвалив Третій комітет Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Торік проєкт резолюції схвалили 67 голосами "за", 26 держав виступили "проти". Сьогодні ж голосів "проти" поменшало. Кількість "за" залишилася незмінною, а ось відхилили документ 23 країни. Зі списку противників зникли Узбекистан, Болівія і ПАР.

Країни, які голосували ❌проти❌ української резолюції в Третьому комітеті ГА #ООН. 👇



Вірменія

Білорусь

Бурунді

Камбоджа

Китай

Кот-д’Івуар

Куба

КНДР

Еритрея

Індія

Іран

Казахстан

Киргистан

М’янма

Нікарагуа

Філіпіни

РФ

Сербія

Судан

Сирія

Уганда

Венесуела

Зімбабве — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Нагадаємо, у четвер Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. Резолюція, серед іншого, містить застереження про те, що отримання території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним.

Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її в грудні.

Детальніше про зміст резолюції читайте у матеріалі заступника глави МЗС України: "Боротьба за Крим триває: що планує робити Україна для окупованого півострова".