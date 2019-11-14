За рік три держави змінили свої голоси по українській резолюції щодо Криму в ООН
За останній рік три світові держави змінили свої голоси щодо української резолюції про захист прав людини в Криму, яку в четвер схвалив Третій комітет Генасамблеї ООН.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Торік проєкт резолюції схвалили 67 голосами "за", 26 держав виступили "проти". Сьогодні ж голосів "проти" поменшало. Кількість "за" залишилася незмінною, а ось відхилили документ 23 країни. Зі списку противників зникли Узбекистан, Болівія і ПАР.
Країни, які голосували ❌проти❌ української резолюції в Третьому комітеті ГА #ООН. 👇— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
Вірменія
Білорусь
Бурунді
Камбоджа
Китай
Кот-д’Івуар
Куба
КНДР
Еритрея
Індія
Іран
Казахстан
Киргистан
М’янма
Нікарагуа
Філіпіни
РФ
Сербія
Судан
Сирія
Уганда
Венесуела
Зімбабве
Нагадаємо, у четвер Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. Резолюція, серед іншого, містить застереження про те, що отримання території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним.
Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її в грудні.
Детальніше про зміст резолюції читайте у матеріалі заступника глави МЗС України: "Боротьба за Крим триває: що планує робити Україна для окупованого півострова".