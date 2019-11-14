За год три государства изменили свои голоса по украинскоq резолюции по Крыму в ООН
За последний год три мировые державы изменили свои голоса по украинской резолюции о защите прав человека в Крыму, которую в четверг одобрил Третий комитет Генассамблеи ООН.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В прошлом году проект резолюции одобрили 67 голосами "за", 26 государств выступили "против". Сегодня же голосов "против" меньше. Количество "за" осталось неизменным, а вот отклонили документ 23 страны. Из списка противников исчезли Узбекистан, Боливия и ЮАР.
Країни, які голосували ❌проти❌ української резолюції в Третьому комітеті ГА #ООН. 👇— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
Вірменія
Білорусь
Бурунді
Камбоджа
Китай
Кот-д’Івуар
Куба
КНДР
Еритрея
Індія
Іран
Казахстан
Киргистан
М’янма
Нікарагуа
Філіпіни
РФ
Сербія
Судан
Сирія
Уганда
Венесуела
Зімбабве
Напомним, в четверг Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Резолюция, среди прочего, содержит положение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.
Резолюция вступит в силу после того, как Генассамблея ООН примет ее в декабре.
Подробнее о содержании резолюции читайте в материале заместителя главы МИД Украины: "Борьба за Крым продолжается: что планирует делать Украина для оккупированного полуострова".