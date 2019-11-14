За год три государства изменили свои голоса по украинскоq резолюции по Крыму в ООН

За последний год три мировые державы изменили свои голоса по украинской резолюции о защите прав человека в Крыму, которую в четверг одобрил Третий комитет Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В прошлом году проект резолюции одобрили 67 голосами "за", 26 государств выступили "против". Сегодня же голосов "против" меньше. Количество "за" осталось неизменным, а вот отклонили документ 23 страны. Из списка противников исчезли Узбекистан, Боливия и ЮАР.

Країни, які голосували ❌проти❌ української резолюції в Третьому комітеті ГА #ООН. 👇



Вірменія

Білорусь

Бурунді

Камбоджа

Китай

Кот-д’Івуар

Куба

КНДР

Еритрея

Індія

Іран

Казахстан

Киргистан

М’янма

Нікарагуа

Філіпіни

РФ

Сербія

Судан

Сирія

Уганда

Венесуела

Зімбабве — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Напомним, в четверг Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Резолюция, среди прочего, содержит положение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Резолюция вступит в силу после того, как Генассамблея ООН примет ее в декабре.

Подробнее о содержании резолюции читайте в материале заместителя главы МИД Украины: "Борьба за Крым продолжается: что планирует делать Украина для оккупированного полуострова".