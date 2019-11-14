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За год три государства изменили свои голоса по украинскоq резолюции по Крыму в ООН

Комитет ООН одобрил проект резолюции о защите прав человека в Крыму

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За год три государства изменили свои голоса по украинскоq резолюции по Крыму в ООН

Четверг, 14 ноября 2019, 20:22

За последний год три мировые державы изменили свои голоса по украинской резолюции о защите прав человека в Крыму, которую в четверг одобрил Третий комитет Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В прошлом году проект резолюции одобрили 67 голосами "за", 26 государств выступили "против". Сегодня же голосов "против" меньше. Количество "за" осталось неизменным, а вот отклонили документ 23 страны. Из списка противников исчезли Узбекистан, Боливия и ЮАР.

Напомним, в четверг Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Резолюция, среди прочего, содержит положение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Резолюция вступит в силу после того, как Генассамблея ООН примет ее в декабре.

Подробнее о содержании резолюции читайте в материале заместителя главы МИД Украины: "Борьба за Крым продолжается: что планирует делать Украина для оккупированного полуострова".

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