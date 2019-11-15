Грузія: протестувальники провели ніч у наметах під парламентом

Учасники акції протесту та деякі опозиціонери провели ніч в наметах на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Головна вимога протестувальників - призначити дострокові парламентські вибори за пропорційною системою. Учасники акції стверджують, що не розійдуться доти, поки влада не піде на поступки.

15 листопада на проспекті Руставелі очікуються нові масові акції, що почалися напередодні після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи.

Під будівлею парламенту влаштував мітинг громадський рух "Соромно!", в результаті літніх акцій якого влада дала обіцянку про перехід на пропорційну систему.