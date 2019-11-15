Грузия: протестующие провели ночь в палатках под парламентом

Участники акции протеста и некоторые оппозиционеры провели ночь в палатках на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Главное требование протестующих - назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе. Участники акции утверждают, что не разойдутся до тех пор, пока власть не пойдет на уступки.

15 ноября на проспекте Руставели ожидаются новые массовые акции, начавшейся накануне после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы.

Под зданием парламента устроило митинг общественное движение "Стыдно!", в результате летних акций которого власть дала обещание о переходе на пропорциональную систему.