Грузинська влада обіцяє виконати одну з ключових вимог протестувальників

Вибори парламенту в Грузії 2020 року пройдуть в умовах пропорційної системи і нульового виборчого бар'єру.

Про це заявив лідер владної партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 1tv.ge.

"Головна причина, яка привела нас до цього, - це наше суспільство та особлива готовність і бажання молодих людей активно брати участь в управлінні країною і брати на себе відповідальність", - йдеться у заяві.

При цьому Іванішвілі зазначив, що його партія "добровільно відмовляється від переваги, яку має "Грузинська мрія" у змішаній виборчій системі".

"Наша політична команда готова розпочати широкі консультації з парламентськими та позапарламентськими політичними партіями відразу після закінчення поточної сесії", - додав він.

Згідно з конституцією Грузії, виборча система має змінитися на виборах парламенту тільки 2024 року.

13 червня представники 20-ти опозиційних партій представили в парламент Грузії 300 тисяч підписів під вимогою переходу до пропорційної виборчої системи вже з 2020 року - тобто скасування виборів депутатів за мажоритарною системою вже на найближчих виборах до парламенту. Водночас у партії влади заявляли, що не збираються розглядати цю ініціативу.

Вимога про перехід на пропорційну систему лунає щодня і на багатотисячних акціях протесту, які проходять біля парламенту Грузії після того, як 20 червня в грузинському парламенті виступив російський депутат.