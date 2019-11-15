Сильный снегопад вызвал хаос в юго-восточной Франции

Сильные снегопады продолжались всю ночь на юго-востоке Франции. В коммуне Рош 63-летний водитель погиб, когда пытался убрать поваленное дерево с ледяной дороги, а другое дерево упало на него. Еще один человек, который помогал ему, получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Около 140 000 человек остались без электричества. Ожидалось, что движение поездов будет прервано в Гренобле и вокруг него, по крайней мере, до дня пятницы из-за поваленных на пути деревьев.

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Многие автомобилей и грузовиков застряли в снегу, и многие дороги были закрыты по всей области. Власти призвали людей избегать дорог.

Ожидается, что выпадет еще от 20 до 30 сантиметров снега. Снегопад должен прекратится в ночь на пятницу.