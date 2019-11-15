Шпигуни РФ могли перехопити розмову Трампа про Україну - CNN

Існує велика ймовірність того, що розмову по мобільному телефону влітку між послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, який перебував в Україні, та президентом Дональдом Трампом прослуховували служби розвідки багатьох зарубіжних країн, зокрема Росії.

Про це декілька колишніх американських чиновників заявили CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо це правда, дзвінок по мобільному телефону між послом Сондлендом та президентом Трампом є грубим порушенням традиційних практик контррозвідки, про які представники національної безпеки неодноразово повідомляють всім - зокрема послам політичного призначення, таким як Сондленд", - вважає Марк Полімеропулос, колишній офіцер ЦРУ, який наглядав за операціями в Європі та Росії, перш ніж піти у відставку цього літа.

"Я не можу пригадати за свою кар'єру, коли посол у високо контррозвідувальному середовищі, як Київ, мав би таку незахищену розмову з президентом. Це просто не повинно відбуватися", - сказав він.

Білл Тейлор, провідний американський дипломат в Україні, під час першого публічного слухання про імпічмент в середу розповів, що член його штабу, який супроводжував Сондленда на зустрічах у Києві, бачив, як посол дзвонить Трампу зі свого мобільного телефону та підслухав, що президент запитує про певні "розслідування".

Залишається незрозумілим, чи був зашифрований мобільний телефон Сондленда, але американські посли зазвичай не мають такого типу захисту на своїх мобільних пристроях, вважають нинішні та колишні урядові чиновники США.