У Стокгольмі з будівлі шведського уряду вкрали 6 пістолетів і 300 патронів

Шість пістолетів Glock-17 і 300 патронів були вкрадені з будівлі у Стокгольмі, в якій розміщуються офіси прем'єр-міністра Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зброя і боєприпаси зберігалися в спеціальній шафі в приміщенні будівлі Росенбад, поруч зі Стокгольмським королівським палацом. У цій будівлі знаходиться кабінет прем'єра, проходять зустрічі уряду і прес-конференції.

Пістолети призначалися для роздачі охоронцям будівлі в разі серйозного інциденту з безпекою, такого як терористична загроза або напад.

Під час ремонту будівлі шафу зі зброєю перемістила, а згодом виявилося, що пістолети звідти зникли. Securitas, компанія, що відповідає за безпеку будівлі, до сих пір не змогла знайти пістолети, незважаючи на масштабні пошуки.

Офіційно про зникнення зброї не повідомлялося, інформацію поширили шведські ЗМІ.

Прокурор Стокгольма підтвердив, що очолює розслідування про пограбування за заявою шведських урядових установ, але не повідомив подробиць справи.