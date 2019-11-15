В Стокгольме из здания шведского правительства украли 6 пистолетов и 300 патронов

Шесть пистолетов Glock-17 и 300 патронов были украдены из здания в Стокгольме, в котором размещаются офисы премьер-министра Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Оружие и боеприпасы хранились в специальном шкафу в помещении здания Росенбад, рядом со Стокгольмским королевским дворцом. В этом здании находится кабинет премьера, проходят встречи правительства и пресс-конференции.

Пистолеты предназначались для раздачи охранникам здания в случае серьезного инцидента с безопасностью, такого как террористическая угроза или нападение.

Во время ремонта здания шкаф с оружием переместили, а впоследствии оказалось, что пистолеты оттуда исчезли. Securitas, компания, отвечающая за безопасность здания, до сих пор не смогла найти пистолеты, несмотря на масштабные поиски.

Официально об исчезновении оружия не сообщалось, информацию распространили шведские СМИ.

Прокурор Стокгольма подтвердил, что возглавляет расследование об ограблении по заявлению шведских правительственных учреждений, но не сообщил подробностей дела.