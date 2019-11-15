Венеція бореться з новою хвилею припливу після рекордної повені

Венеція бореться з новою хвилею припливу у п’ятницю — всього за кілька днів після найвищого підняття рівня води за останні 50 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

За даними місцевої влади, вода досягла піку 1,54 м близько полудня. Це значно нижче, ніж вода піднялася у вівторок (1,87 м) і трохи нижче, ніж раніше прогнозували. Вівторковий приплив став найбільшим за останні пів століття в історії міста.

Фото: Reuters

Центральна площа Святого Марка затоплена і закрита для туристів у п'ятницю. Магазини та готелі підтоплені. Палац дожів та базиліка Святого Марка зачинені. 70% центральної частини міста опинилися під водою.

Вапоретто, водний громадський транспорт Венеції, припинив рух. Школи зачинені третій день.

Фото: Reuters

Міський голова Венеції та губернатор Венето проводять інспекцію у найбільш затоплених місцях.

Уряд Італії у четвер оголосив надзвичайний стан у Венеції і заявив про виділення перших 20 млн євро для ліквідації наслідків стихії.

Раніше мер Венеції звинуватив зміни клімату у тому, що припливи, з якими доводиться стикатися місту, стають щоразу повноводнішими в останні роки.