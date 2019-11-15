Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

Литва и Россия провели обмен шпионами

Венеция борется с новой волной прилива после рекордного наводнения

ПАСЕ в январе попытается изменить механизм введения санкций – СМИ






Венеция борется с новой волной прилива после рекордного наводнения

Пятница, 15 ноября 2019, 14:33

Венеция борется с новой волной прилива в пятницу - всего через несколько дней после сильнейшего подъема уровня воды за последние 50 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

По данным местных властей, вода достигла 1,54 м около полудня. Это значительно ниже уровня, до которого вода поднялась во вторник (1,87 м), и несколько ниже, чем ранее прогнозировалось. Повышение уровня воды во вторник стало крупнейшим за последние полвека в истории города.

 
Фото: Reuters

Центральная площадь Святого Марка затоплена и закрыта для туристов в пятницу. Магазины и гостиницы подтоплены. Дворец дожей и базилика Святого Марка закрыты. 70% центральной части города оказались под водой.

Вапоретто, водный общественный транспорт Венеции, прекратил движение. Школы закрыты третий день.

 
Фото: Reuters

Мэр Венеции и губернатор Венето проводят инспекцию в наиболее затопленных местах.

Правительство Италии в четверг объявило чрезвычайное положение в Венеции и заявило о выделении первых 20 млн евро для ликвидации последствий стихии.

Ранее мэр Венеции обвинил изменения климата в том, что приливы, с которыми приходится сталкиваться городу, в последние годы становятся все полноводнее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия стихийные бедствия
powered by lun.ua