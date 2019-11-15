Венеция борется с новой волной прилива после рекордного наводнения

Венеция борется с новой волной прилива в пятницу - всего через несколько дней после сильнейшего подъема уровня воды за последние 50 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

По данным местных властей, вода достигла 1,54 м около полудня. Это значительно ниже уровня, до которого вода поднялась во вторник (1,87 м), и несколько ниже, чем ранее прогнозировалось. Повышение уровня воды во вторник стало крупнейшим за последние полвека в истории города.

Фото: Reuters

Центральная площадь Святого Марка затоплена и закрыта для туристов в пятницу. Магазины и гостиницы подтоплены. Дворец дожей и базилика Святого Марка закрыты. 70% центральной части города оказались под водой.

Вапоретто, водный общественный транспорт Венеции, прекратил движение. Школы закрыты третий день.

Фото: Reuters

Мэр Венеции и губернатор Венето проводят инспекцию в наиболее затопленных местах.

Правительство Италии в четверг объявило чрезвычайное положение в Венеции и заявило о выделении первых 20 млн евро для ликвидации последствий стихии.

Ранее мэр Венеции обвинил изменения климата в том, что приливы, с которыми приходится сталкиваться городу, в последние годы становятся все полноводнее.