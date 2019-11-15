Бойовика ІДІЛ, який "застряг" між Туреччиною і Грецією, депортували до США

Американця, якого Анкара вважає членом "Ісламської держави" та який з понеділка перебував у буферній зоні на кордоні Туреччини та Греції, вислали до США.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute, про це у п’ятницю повідомив глава МВС Туреччини.

Сулейман Сойлу повідомив, що чоловіка посадили у літак "зовсім недавно". У четвер міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що репатріація чоловіка триває після того, як США погодилися прийняти його та надали необхідні документи.

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Примітно, що напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Чоловік застряг у прикордонній зоні після того, як Туреччина намагалася вислати його у понеділок через грецький кордон, але Афіни відмовили йому у в'їзді. Турецькі ЗМІ ідентифікували його як 39-річного Мохаммеда Дарвіса Б. і заявили, що він є американським громадянином йорданського походження.

ЗМІ повідомили, що турецька влада дозволила чоловіку ночувати в транспортному засобі та годувала його.

Туреччина в понеділок почала депортувати іноземних бойовиків ІДІЛ у їхні країни.