Боевика ИГИЛ, "застрявшего" между Турцией и Грецией, депортировали в США

Американца, которого Анкара считает членом "Исламского государства" и который с понедельника находился в буферной зоне на границе Турции и Греции, выслали в США.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute, об этом в пятницу сообщил глава МВД Турции.

Сулейман Сойлу сообщил, что мужчину посадили в самолет "совсем недавно". В четверг Министерство внутренних дел Турции заявило, что репатриация человека продолжается после того, как США согласились принять его и предоставили необходимые документы.

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Примечательно, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Мужчина застрял в пограничной зоне после того, как Турция пыталась отправить его в понедельник из-за греческую границу, но Афины отказали ему во въезде. Турецкие СМИ идентифицировали его как 39-летнего Мохаммеда Дарвиса Б. и заявили, что он является американским гражданином иорданского происхождения.

СМИ сообщили, что турецкие власти позволила мужчине ночевать в автомобиле и кормили его.

Турция в понедельник начала депортировать иностранных боевиков ИГИЛ в их страны.