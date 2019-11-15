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В Ердогана анонсували візит Путіна до Туреччини

П'ятниця, 15 листопада 2019, 19:07

Президент Росії Владімір Путін планує у перший тиждень січня відвідати Туреччину.

Про це повідомив старший помічник турецького президента Ібрагім Калін, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, Путін і Ердоган обговорять енергетичні питання – включаючи трубопровід "Турецький потік".

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Також лідери Росії і Туреччини планують обговорити деталі угоди між Анкарою та Москвою про виведення курдських сил з північної Сирії, додав помічник турецького президента.

Днями президент Туреччини Ердоган відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Туреччина та Росія розпочали спільні патрулювання в північно-східному регіоні Сирії в рамках угоди, яка зупинила наступ Туреччини.

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