У Эрдогана анонсировали визит Путина в Турцию

Президент России Владимир Путин планирует в первую неделю января посетить Турцию.

Об этом сообщил старший помощник турецкого президента Ибрагим Калин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, Путин и Эрдоган обсудят энергетические вопросы - включая трубопровод "Турецкий поток".

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Также лидеры России и Турции планируют обсудить детали сделки между Анкарой и Москвой о выводе курдских сил с северной Сирии, добавил помощник турецкого президента.

На днях президент Турции Эрдоган посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, которое остановило наступление Турции.