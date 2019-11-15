У Эрдогана анонсировали визит Путина в Турцию
Пятница, 15 ноября 2019, 19:07
Президент России Владимир Путин планирует в первую неделю января посетить Турцию.
Об этом сообщил старший помощник турецкого президента Ибрагим Калин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По его словам, Путин и Эрдоган обсудят энергетические вопросы - включая трубопровод "Турецкий поток".
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Также лидеры России и Турции планируют обсудить детали сделки между Анкарой и Москвой о выводе курдских сил с северной Сирии, добавил помощник турецкого президента.
На днях президент Турции Эрдоган посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, которое остановило наступление Турции.
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