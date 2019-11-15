В РФ заочно заарештували молдовського олігарха-втікача за контрабанду наркотиків

Тверський суд Москви заочно заарештував молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка у справі про контрабанду наркотиків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в суді повідомили російському державному агентству ТАСС.

Суд вирішив заочно заарештувати Плахотнюка на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції до Росії.

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Його заочно звинувачують за статтею 229.1 ч. 4 Кримінального кодексу Російської Федерації про контрабанду наркотиків організованою групою. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 до 20 років або довічно, або штрафу в розмірі 1 мільйон рублів.

Раніше в МВС Росії повідомили, що Плахотнюку інкримінують 28 епізодів контрабанди та незаконного збуту наркотичних засобів в особливо великому розмірі. Слідство вважає, що він є одним з керівників злочинного транснаціонального наркосиндикату.

Це черговий заочний арешт Плахотнюка російськими судами. Раніше аналогічні рішення були ухвалені за іншими кримінальними справами, фігурантом яких він був.

В середині червня 2019 року стало відомо, що Плахотнюк виїхав з Молдови до Швейцарії відразу після того, як уряд Демпартії, яку він раніше очолював, оголосив про відставку.