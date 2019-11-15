В РФ заочно арестовали молдовского беглого олигарха за контрабанду наркотиков

Тверской суд Москвы заочно арестовал молдовского беглого олигарха Влада Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в суде сообщили российскому государственному агентству ТАСС.

Суд решил заочно арестовать Плахотнюка на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

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Его заочно обвиняют по статье 229.1 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации о контрабанде наркотиков организованной группой. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно, или штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее в МВД России сообщили, что Плахотнюку инкриминируют 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.

Это очередной заочный арест Плахотнюка российскими судами. Ранее аналогичные решения были приняты по другим уголовным делам, фигурантом которых он был.

В середине июня 2019 стало известно, что Плахотнюк выехал из Молдовы в Швейцарию сразу после того, как правительство Демпартии, которую он ранее возглавлял, объявило об отставке.