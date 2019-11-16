"Желтые жилеты" в годовщину движения заблокировали кольцевую в Париже

Несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком в эту субботу парижской кольцевой дорогой, это произошло чуть позже десяти часов утра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Протестующие заблокировали обе стороны движения на несколько минут.

Вскоре прибыли силы безопасности, тоже без транспорта. Они спокойно их оттесняли.

PARIS - #Acte53 : Les #GiletsJaunes sont sur le périphérique à pied. Situation en cours. pic.twitter.com/P6zlJPdJUj — Clément Lanot (@ClementLanot) November 16, 2019

Gilets jaunes: quelques tensions à Paris, un premier feu allumé place d'Italie pic.twitter.com/m9REoHUsYs — BFMTV (@BFMTV) November 16, 2019

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину.

Ранее сообщалось, что студенты решили присоединиться к движению "желтых жилетов" в cубботу, чтобы протестировать из-за дорогой стоимости жизни и неравенства.