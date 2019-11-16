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"Желтые жилеты" в годовщину движения заблокировали кольцевую в Париже

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"Желтые жилеты" в годовщину движения заблокировали кольцевую в Париже

Суббота, 16 ноября 2019, 11:48

Несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком в эту субботу парижской кольцевой дорогой, это произошло чуть позже десяти часов утра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Протестующие заблокировали обе стороны движения на несколько минут.

 

Вскоре прибыли силы безопасности, тоже без транспорта. Они спокойно их оттесняли.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину.

Ранее сообщалось, что студенты решили присоединиться к движению "желтых жилетов" в cубботу, чтобы протестировать из-за дорогой стоимости жизни и неравенства.

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