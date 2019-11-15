Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа, соціальна напруга зростає

Тисячі людей, які працюють у лікарнях, протестували 14 листопада у Парижі проти жорсткого бюджету та браку працівників, закликаючи уряд скласти план для подолання надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Нещодавно служби швидкої допомоги почали частково страйкувати, заявивши, що державна лікарня "помирає у Франції".

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про широкий план, зокрема виділення коштів, для порятунку ситуації. Його деталі має представити наступного тижня прем'єр-міністр Едуар Філіпп.

Соціальна напруга у Франції посилюється: студенти вирішили приєднатися до руху "жовтих жилетів", щоб протестувати через дорогу вартість життя та нерівність. Очікується, що в суботу, 16 листопада, в річницю народження руху, відбудеться велика акція протесту "жовтих жилетів".

Минулими вихідними тисячі людей вийшли в Парижі на марш проти ісламофобії, який помітно розділив французький політичний клас.

Перед цим, у середині жовтні, страйкували залізничники, ускладнивши рух, зокрема, в Парижі.

15 жовтня кількатисячний протест французьких пожежників у Парижі завершився зіткненнями з поліцією.

Протест вогнеборців відбувся через два тижні після аналогічного протесту працівників поліції на вулицях Парижа, який став найбільшим за 20 років.