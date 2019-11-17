Вибори у Британії: консерватори мають найвищий рейтинг з 2017 року

Британська Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона має найвищий рівень підтримки з 2017 року менш, як за місяць до парламентських виборів.

Про це свідчать результати опублікованих опитувань, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Джонсон сподівається здобути більшість, щоб провести через парламент угоду щодо Brexit, яку він уклав із ЄС минулого місяця.

Опитування YouGov показало, що підтримка консерваторів становила 45%, найвищий рівень з 2017 року, тоді як рейтинг лейбористів не змінився - 28%. Ліберальні демократи мають 15%, а партія Brexit - 4%.

Окреме опитування SavantaComRes також виявило, що підтримка консерваторів Джонсона була найвищою з 2017 року - 41%, а лейбористи мають 33%.

За результатами опитування громадської думки, опублікованого Opinium Research, консерватори мають перевагу у 16% над лейбористами, тоді як опитування видання Mail показало перевагу партії Джонсона у 15%.

Нагадаємо, три британські проєвропейські партії - Ліберальні демократи, уельська партія "Плайд Кемри" та партія "Зелених" - домовилися про виборчий пакт, погодившись не виступати один проти одного в десятках регіонів на дострокових виборах до парламенту 12 грудня.