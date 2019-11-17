Уряд Британії опублікує звіт щодо Росії тільки після виборів 12 грудня

Британський уряд опублікує парламентський звіт, в якому розглядається питання російського втручання у британську політику після виборів 12 грудня.

Про це заявив міністр безпеки Брендон Льюїс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Льюїс повідомив, що звіт не може бути опублікований під час так званого періоду "purdah" (передвиборчий період), який встановлює правила щодо урядових оголошень під час виборчої кампанії.

"Ми хочемо переконатися, особливо там, де йдеться про національну безпеку, що ми проходимо цей процес належним чином і ретельно. Ми не можемо публікувати такі речі під час загальних виборів ... але після загальних виборів цей звіт буде опублікований", - сказав він.

Минулого тижня уряд заявив, що звіт не був опублікований через необхідну процедуру, згідно з якою перевірка потребуватиме декількох тижнів.

Опоненти звинуватили уряд у тому, що публікацію звіту відклали, оскільки він може містити бентежні розкриття щодо прем'єр-міністра Бориса Джонсона та його партії.

Сьогодні британські ЗМІ заявили, що парламентський комітет у своєму звіті визначив, що російське втручання, можливо, вплинуло на результати референдуму щодо членства Великої Британії в ЄС, але його ефект "не піддається кількісному вимірюванню".

Документ був остаточно доопрацьований в березні і переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності і втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Голова комітету з розвідки і безпеки Домінік Грів заявив, що немає законних підстав для відстрочки публікації звіту.