У Британії не змогли визначити масштаб впливу РФ на референдум щодо Brexit - The Times

Російське втручання, можливо, вплинуло на результати референдуму щодо членства Великої Британії в ЄС, але його ефект "не піддається кількісному вимірюванню".

Про це йдеться у звіті парламентського Комітету з розвідки і безпеки, який досі не був опублікований, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

У звіті міжпартійного комітету не сказано, чи мала Росія достатній вплив на результати голосування 2016 року.

Емілі Торнберрі, тіньовий міністр закордонних справ, сказала, що результати звіту порушують "серйозні питання" про заходи безпеки, які будуть введені для загальних виборів в наступному місяці.

"Якщо вірно, що наші служби безпеки не змогли прийти до висновку про ступінь або вплив російського втручання на референдум 2016 року, то це піднімає серйозні питання, які вимагають серйозних відповідей", - сказала вона.

У документі, підготовка якого зайняла півтора року, зокрема, наводяться як приклад впливу статті антиєвропейської спрямованості, поширені напередодні референдуму телеканалом RT і агентством Sputnik.

На початку листопада британський уряд у вівторок відмовився опублікувати звіт про можливе втручання Росії у вибори у Великій Британії, аргументуючи це тим, що уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона потрібно більше часу для належного вивчення документа.

Документ був остаточно доопрацьований в березні і переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності і втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Голова комітету з розвідки і безпеки Домінік Грів заявив, що немає законних підстав для відстрочки публікації звіту.