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В аеропорту Франкфурта зіткнулися пасажирські літаки

Неділя, 17 листопада 2019, 15:51

Два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Франкфурта під час маневрування, ніхто з пасажирів не постраждав.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Корейський літак Air Boeing 777 зіткнувся з літаком Air Namibia після посадки в суботу о 18.20 за місцевим часом.

На корейському літаку було пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у намібійського літака невеликі ушкодження крила.

На момент зіткнення літак Air Namibia "рухався з низькою швидкістю по землі".

Корейський літак, який повинен був здійснити зворотний рейс до Сеулу, не зміг вилетіти після інциденту, і пасажирам було запропоновано проживання в готелі.

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