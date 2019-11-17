В аеропорту Франкфурта зіткнулися пасажирські літаки
Неділя, 17 листопада 2019, 15:51
Два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Франкфурта під час маневрування, ніхто з пасажирів не постраждав.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.
Корейський літак Air Boeing 777 зіткнувся з літаком Air Namibia після посадки в суботу о 18.20 за місцевим часом.
На корейському літаку було пошкоджено горизонтальний стабілізатор, у намібійського літака невеликі ушкодження крила.
На момент зіткнення літак Air Namibia "рухався з низькою швидкістю по землі".
Корейський літак, який повинен був здійснити зворотний рейс до Сеулу, не зміг вилетіти після інциденту, і пасажирам було запропоновано проживання в готелі.
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