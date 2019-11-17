В аэропорту Франкфурта столкнулись пассажирские самолеты
Воскресенье, 17 ноября 2019, 15:51
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта при маневрировании, никто из пассажиров не пострадал.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Корейский самолет Air Boeing 777 столкнулся с самолетом Air Namibia после посадки в субботу в 18.20 по местному времени.
На корейском самолете был поврежден горизонтальный стабилизатор, у намибийского самолета небольшие повреждения крыла.
На момент столкновения самолет Air Namibia "двигался с низкой скоростью по земле".
Корейский самолет, который должен был осуществить обратный рейс в Сеул, не смог вылететь после инцидента, и пассажирам было предложено проживание в гостинице.
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