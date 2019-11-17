Радник Порошенка розповів, як в 2015 році домовлялися про "формулу Штайнмаєра"

Термін "формула Штайнмайєра" був вигаданий Москвою під час дискусій в рамках саміту лідерів "нормандської четвірки" ще 2015 року в Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив колишній заступник Адміністрації президента Петра Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв в інтерв’ю "Сегодня".

"Тоді багато про що говорили і про безпеку, і про присутність і необхідність виведення російських військ. І тоді, нагадаю, президент Порошенко показав всім лідерам за круглим столом фотографії російської техніки, танків, зброї з російським маркуванням на Донбасі тощо. На що Меркель подивилася і каже: "Владімір, що ти на це скажеш?". Він глянув і сказав досить цинічно, що це, можливо, і російські танки, але їм не належать", , - розповів Єлісєєв.

Він також сказав, що серед інших питань обговорювали, коли може набути чинності особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, тому що цього вимагала Росія.

"Ми сказали, що це має відбуватися відповідно до "Мінська" від лютого 2015 року, лише у разі проведення вільних, демократичних місцевих виборів, сертифікованих ОБСЄ. Навколо цього була дискусія, як це буде реалізовано на практиці, бо в Мінську це не було чітко прописано. І тому тодішній міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайєр каже, давайте ми це зробимо покроково, як буде набувати чинності цей закон – спочатку на тимчасовій основі, а потім на постійній", - сказав Єлісєєв.

Він також зауважив, що сьогоднішня інтерпретація "формули Штайнмайєра" відрізняється від тієї, що була запропонована три роки тому словом оverall – в цілому.

"Тобто у разі "проведення в цілому демократичних виборів, відповідно до стандартів ОБСЄ...". Росія давно просувала саме це слово. Я навіть скажу більше, наші експерти спільно з німецькими і експертами з Франції їздили на консультації до Варшави, де знаходиться штаб-квартира БДІПЛ ОБСЄ. Там вони консультувалися с керівництвом БДІПЛ на предмет, чи є така практика визнавати вибори демократичними в цілому. Зрозуміло, нам підтвердили, що такого нема. Але вони натякнули, що якщо це стане результатом політичних домовленостей...", - сказав дипломат.