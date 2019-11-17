Советник Порошенко рассказал, как в 2015 году договаривались о "формуле Штайнмайера"

Термин "формула Штайнмайера" был придуман Москвой во время дискуссий в рамках саммита лидеров "нормандской четверки" еще 2015 году в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил бывший заместитель Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев в интервью "Сегодня".

"Тогда о многом говорили и о безопасности, и о присутствии и необходимости вывода российских войск. И тогда, напомню, президент Порошенко показал всем лидерам за круглым столом фотографии российской техники, танков, оружия с российской маркировкой на Донбассе и тому подобное. На что Меркель посмотрела и говорит: "Владимир, что ты на это скажешь?". Он взглянул и сказал довольно цинично, что это, возможно, и российские танки, но им не принадлежат", - рассказал Елисеев.

Он также сказал, что среди прочих вопросов обсуждали, когда может вступить в силу особый порядок местного самоуправления на Донбассе, потому что этого требовала Россия.

"Мы сказали, что это должно происходить в соответствии с "Минском" с февраля 2015 года, только в случае проведения свободных, демократических местных выборов, сертифицированных ОБСЕ. Вокруг этого была дискуссия, как это будет реализовано на практике, потому что в Минске это не было четко прописано. И поэтому тогдашний министр иностранных дел Германии Штайнмайер говорит, давайте мы это сделаем пошагово, как будет вступать в силу этот закон - сначала на временной основе, а затем на постоянной", - сказал Елисеев.

Он также отметил, что сегодняшняя интерпретация "формулы Штайнмайера" отличается от той, которая была предложена три года назад словом оverall - в целом.

"То есть в случае "проведение в целом демократических выборов, в соответствии со стандартами ОБСЕ...Россия давно продвигала именно это слово. Я даже скажу больше, наши эксперты совместно с немецкими и экспертами из Франции ездили на консультации в Варшаву, где находится штаб -квартира БДИПЧ ОБСЕ. Там они консультировались с руководством БДИПЧ на предмет, есть ли= такая практика признавать выборы демократическими в целом. Разумеется, нам подтвердили, что такого нет", - сказал дипломат.