В Германии дети выловили из пруда боеприпасы времен Второй мировой

Трое детей на востоке Германии вытащили из пруда ржавые снаряды и пули времен Второй мировой войны, воспользовавшись мощным магнитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Это произошло в тюрингском Ордруфе. Дети были шокированы своей находкой, сообщила полиция. Они не пострадали.

Местные чиновники распорядились окружить место находки, куда вызвали службу по обезвреживанию боеприпасов.

В Германии часто обнаруживают неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны, что приводит к массовым эвакуациям. Британские, американские и советские бомбардировщики во время интенсивных налетов сбросили в страну большое количество бомб.