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В Германии дети выловили из пруда боеприпасы времен Второй мировой

Понедельник, 18 ноября 2019, 12:32

Трое детей на востоке Германии вытащили из пруда ржавые снаряды и пули времен Второй мировой войны, воспользовавшись мощным магнитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Это произошло в тюрингском Ордруфе. Дети были шокированы своей находкой, сообщила полиция. Они не пострадали.

 

Местные чиновники распорядились окружить место находки, куда вызвали службу по обезвреживанию боеприпасов.

В Германии часто обнаруживают неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны, что приводит к массовым эвакуациям. Британские, американские и советские бомбардировщики во время интенсивных налетов сбросили в страну большое количество бомб.

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