Працівники аеропортів Фінляндії анонсували страйк на 25 листопада

Профспілка працівників аеропортів Фінляндії анонсувала одноденний страйк на 25 листопада, на знак солідарності з працівниками поштових служб, які страйкують вже тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це вплине на наземні служби повітряного руху, тобто кейтерінг, технічні послуги, вантажі, перевірки безпеки, а отже, і на всі авіакомпанії, що здійснюють рейси до та з Фінляндії", - сказав голова Фінського авіаційного союзу Юхані Хаапасаарі.

Фінська національна авіакомпанія Finnair заявила, що все ще сподівається, що страйк скасують до наступного понеділка.

"Це матиме великий вплив на повітряний рух", - сказала прессекретар Finnair Йоганна Юутсінімі, додавши, що компанія все ще знаходиться в процесі оцінки впливу страйку на свою діяльність.

Кілька профспілок працівників Фінляндії оголосили про різні заходи на підтримку страйку працівників поштових служб, включаючи рішення Фінського союзу мореплавців зупинити у фінських портах усі пасажирські та вантажні судна, що перебувають під прапором Фінляндії, починаючи з наступного понеділка.

З минулого тижня близько 9000 співробітників поштової служби оголосили двотижневий страйк через зменшення зарплат, що призвело до того, що доставка пошта відбувається з затримкою напередодні напруженого різдвяного сезону.