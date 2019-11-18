Работники аэропортов Финляндии анонсировали забастовку на 25 ноября

Профсоюз работников аэропортов Финляндии анонсировал однодневную забастовку на 25 ноября, в знак солидарности с работниками почтовых служб, которые бастуют уже неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это повлияет на наземные службы воздушного движения, то есть кейтеринг, технические услуги, грузы, проверки безопасности, а следовательно, и на все авиакомпании, осуществляющие рейсы в и из Финляндии", - сказал председатель Финского авиационного союза Юхани Хаапасаари.

Финская национальная авиакомпания Finnair заявила, что все еще надеется, что забастовку отменят до следующего понедельника.

"Это серьезно повлияет на воздушное движение", - сказала пресс-секретарь Finnair Иоганна Юутсиними, добавив, что компания все еще находится в процессе оценки воздействия забастовки на свою деятельность.

Несколько профсоюзов работников Финляндии объявили о различных мерах в поддержку забастовки работников почтовых служб, включая решение Финского союза мореплавателей остановить в финских портах все пассажирские и грузовые суда, находящиеся под флагом Финляндии, начиная со следующего понедельника.

С прошлой недели около 9000 сотрудников почтовой службы объявили двухнедельную забастовку из-за уменьшения зарплат, что привело к тому, что доставка почты происходит с задержкой накануне напряженного рождественского сезона.