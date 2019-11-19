Туск очолить Європейську народну партію

Президент Європейської ради Дональд Туск, який невдовзі піде у відставку, буде затверджений новим президентом Європейську народну партії (ЄНП) на з'їзді партії в Загребі 20 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Хоча він ще офіційно не оголосив про свою перемогу, польський політик є єдиним кандидатом, який балотується на це місце. З новим керівництвом ЄНП визначить порядок денний на наступні роки, і, як очікується, зробить питання кліматичних змін та верховенства права пріоритетними.

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Туск піде з посади президента Європейської ради 1 грудня. Його замінить бельгійський прем’єр-міністр Шарль Мішель.

Раніше Туск заявив, що не балотуватиметься в президенти Польщі на виборах наступного року.