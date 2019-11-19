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Туск возглавит Европейскую народную партию

Вторник, 19 ноября 2019, 10:20

Президент Европейского совета Дональд Туск, который вскоре уйдет в отставку, будет утвержден новым президентом Европейской народной партии (ЕНП) на съезде партии в Загребе 20 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Хотя он еще официально не объявил о своей победе, польский политик является единственным кандидатом. С новым руководством ЕНП определит повестку дня на следующие годы, и, как ожидается, сделает вопросы климатических изменений и верховенства права приоритетными.

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Туск уйдет с должности президента Европейского совета 1 декабря. Его заменит бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

Ранее Туск заявил, что не будет баллотироваться в президенты Польши на выборах в следующем году.

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