Опитування показало, хто повинен очолити польську опозицію перед виборами президента
Останнє опитування Gazeta Wyborcza свідчить про те, що Борис Будка повинен стати лідером "Громадянської платформи", найбільшої опозиційної партії Польщі, яка проводить внутрішні вибори у січні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
30% респондентів проголосували б за Будку, який був лідером протестів проти судових реформ правлячої партії PiS і відтоді залишається помітним у парламенті та партії. Малгожата Кідава-Блонська, яку призначили очолити "Громадянську платформу" на останніх парламентських виборах, отримала 23%.
Дональд Туск посідає третє місце з 11%, тоді як нинішній керівник партії Гжегож Схетина отримав лише 4%.
Партія прагне ефективного проведення праймеріз до президентських виборів через відсутність кандидатів.
Лише Кідава-Блонська заявила, що хоче балотуватися. Туск заявив, що не балотуватиметься.
Будка - депутат кількох скликань та колишній міністр юстиції Польщі.