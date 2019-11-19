Опрос показал, кто должен возглавить польскую оппозицию перед выборами президента

Последний опрос Gazeta Wyborcza свидетельствует о том, что Борис Будка должен стать лидером "Гражданской платформы", крупнейшей оппозиционной партии Польши, которая проводит внутренние выборы в январе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

30% респондентов проголосовали бы за Будку, который был лидером протестов против судебных реформ правящей партии PiS и с тех пор остается заметным в парламенте и партии. Малгожата Кидава-Блоньска, которую назначили возглавить "Гражданскую платформу" на последних парламентских выборах, получила 23%.

Борис Будка wiadomosci.dziennik.pl

Дональд Туск занимает третье место с 11%, тогда как нынешний руководитель партии Гжегож Схетына получил лишь 4%.

Пока только Кидава-Блоньска заявила, что хочет баллотироваться на президентских выборах. Туск заявил, что не будет баллотироваться.

Будка - депутат нескольких созывов и бывший министр юстиции Польши.