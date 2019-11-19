НАТО визнає космос сферою військової діяльності

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на засіданні 20 листопада визнають космос однією зі сфер військової діяльності Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

"У світі, що швидко змінюється, НАТО продовжує пристосовуватися до стратегічних викликів. І завтра ми зробимо ще один важливий крок. Я очікую, що міністри погодяться визнати космос оперативним напрямком, разом із повітрям, сушею, морем та кіберпростором. Космос має важливе значення для оборони та стримування Альянсу. Для раннього попередження, зв'язку та навігації", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що на орбіті Землі обертаються близько 2000 супутників і приблизно половина з них належить країнам НАТО.

"Тож визнання космосу оперативною сферою стане явним знаком того, що ми продовжуємо зміцнювати стримування та захист у всіх сферах. Наш підхід залишатиметься оборонним і повністю відповідатиме міжнародному праву. НАТО не має наміру розміщувати зброю в космосі. Але нам потрібно забезпечити правильну підтримку наших місій та операцій", - додав генсек.

Раніше повідомлялося, що рішення про оголошення космосу новою оперативною сферою оборони може допомогти переконати Дональда Трампа в тому, що НАТО може бути корисним союзником у стримуванні зростання Китаю як суперника і військової сили.

Хоча країни НАТО сьогодні володіють 65% супутників у космосі, Китай готує цілі сузір'я комерційних супутників, які можуть пропонувати послуги від високошвидкісного Інтернету для літаків до відстеження ракет і збройних сил на землі.

Китай розробляє зброю, яку він може використовувати на орбіті, і став першою країною, що висадилася на зворотній стороні Місяця минулого року.

Росія, колись стратегічний партнер НАТО, також є гравцем в космосі і є однією з небагатьох країн, здатних запустити супутники на орбіту.