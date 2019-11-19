У США опублікували свідчення двох дипломатів в рамках справи про імпічмент

Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував свідчення співробітника дипломатичної служби Девіда Голмса та заступника державного секретаря з політичних питань Девіда Гейла.

Як повідомляє "Європейська правда", стенограми свідчень доступні на сайті комітету.

Голмс свідчив перед членами комітету 15 листопада за зачиненими дверима. Він засвідчив, що він був присутній, коли посол Гордон Сондланд 26 липня говорив безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом – наступного дня після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Я почув, як президент Трамп запитав посла Сондленда, чи готовий президент Зеленський "проводити розслідування" щодо "Бурісми" та виборів 2016 року. Сондленд відповів президенту Трампу, заявивши: "Так, він збирається це зробити", і додав, що президент Зеленський буде "робити все, про що ви попросите його", - сказав Голмс.

За його словами, пізніше він запитав Сондленда, чи це правда, що Трампу все одно щодо України.

"Сондленд погодився, що це так, і що Трамп дбає лише про "великі речі", такі як "це розслідування проти Байдена, яке підштовхує Джуліані", - сказав він.

Гейл свідчив у комітеті за закритими дверима 6 листопада. Відповідно до опублікованих свідчень, він заявив, що "майже впевнений, що державний секретар Майк Помпео був найбільш ймовірною особою, яка прийняла рішення не підтримувати тодішнього посла США в Україні Марі Йованович".