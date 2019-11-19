В США опубликовали показания двух дипломатов в рамках дела об импичменте

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал показания сотрудника дипломатической службы Дэвида Холмса и заместителя государственного секретаря по политическим вопросам Дэвида Хейла.

Как сообщает "Европейская правда", стенограммы показаний доступны на сайте комитета.

Холмс свидетельствовал перед членами комитета 15 ноября за закрытыми дверями. Он показал, что присутствовал, когда посол Гордон Сондланд 26 июля говорил непосредственно с президентом США Дональдом Трампом - на следующий день после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я услышал, как президент Трамп спросил посла Сондленда, готов ли президент Зеленский" проводить расследование" по "Бурисме" и выборам 2016 года. Сондленд ответил президенту Трампу, заявив: "Да, он собирается это сделать", и добавил, что президент Зеленский будет "делать все, о чем вы попросите его", - сказал Холмс.

По его словам, после этого разговора он спросил Сондленда, правда ли то, что Трампу безразлична Украина.

"Сондленд согласился, что это так, и сказал, что Трамп преследует "большие вещи", такие как "это расследование против Байдена, которое подталкивает Джулиани", - сказал он.

Хейл свидетельствовал в комитете за закрытыми дверями 6 ноября. Согласно опубликованным показаниям, он заявил, что "почти уверен, что государственный секретарь Майк Помпео был наиболее вероятной человеком, принявшим решение не поддерживать тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович".