Мальта конфіскувала контейнери з грошима для лівійського генерала, які друкували росіяни
Влада Мальти конфіскувала велику партію неофіційних лівійських банкнот, які, як вважають, призначалися генералу Халіфу Хафтару, армія якого веде наступ для зміщення підтримуваного ООН уряду в Тріполі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Служба безпеки Мальти підтвердила, що два контейнери по 56 кубічних метрів, заповнені недавно введеною валютою, були виявлені в кінці вересня, коли корабель зайшов в один з портів острова.
Вважається, що гроші надійшли від монетного двору, який належить росіянам, і який друкував гроші для невизнаного лівійського уряду, що базується в східному місті Байда. Стверджується, що гроші могли бути використані для розпалювання війни в Тріполі.
Лівія була охоплена громадянською війною між сходом і заходом країни, яка привела до створення конкуруючих інститутів, включаючи уряди, центральні банки і збройні сили.
Хафтар бомбить столицю Лівії Тріполі з квітня, намагаючись змістити уряд національної згоди. Мальта визнає уряд в Тріполі на чолі з Фаєзом аль-Сарраджем.
Хоча Росія заявляє про свою нейтральність щодо Лівії, Москва дозволила східному уряду надрукувати мільярди лівійських динарів в Росії, деякі з яких були використані для фінансування армії Хафтара і її військових дій. Хафтар також відвідав Москву і отримав вогнепальну зброю.
Визнаний центральний банк в Тріполі досі не оголосив російські друковані банкноти незаконними, тому неясно, в рамках яких санкцій було здійснено арешт грошей.