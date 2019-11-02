Мальта конфисковала контейнеры с деньгами для ливийского генерала, напечатаные россиянами

Власти Мальты конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые, как полагают, предназначались генералу Халифу Хафтару, армия которого ведет наступление для смещения поддерживаемого ООН правительства в Триполи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Служба безопасности Мальты подтвердила, что два контейнера по 56 кубических метров, заполненные недавно введенной валютой, были обнаружены в конце сентября, когда корабль зашел в один из портов острова.

Считается, что деньги поступили от монетного двора, который принадлежит россиянам. Он печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующегося в восточном городе Байда. Утверждается, что деньги могли быть использованы для разжигания войны в Триполи.

Ливия была охвачена гражданской войной между востоком и западом страны, которая привела к созданию конкурирующих институтов, включая правительства, центральные банки и вооруженные силы.

Хафтар бомбит столицу Ливии Триполи с апреля, пытаясь сместить правительство национального согласия. Мальта признает правительство в Триполи во главе с Файезом аль-Сарраджем.

Хотя Россия заявляет о своей нейтральности по Ливии, Москва разрешила восточному правительства напечатать миллиарды ливийских динаров в России, некоторые из которых были использованы для финансирования армии Хафтара и ее военных действий. Хафтар также посетил Москву и получил огнестрельное оружие.

Признанный центральный банк в Триполи до сих пор не объявил российские печатные банкноты незаконными, поэтому неясно, в рамках каких санкций было осуществлено арест денег.